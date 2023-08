Investimenti mortali: la mappa degli incidenti in Liguria da inizio anno

Sono 255 le persone decedute in tutta Italia da inizio anno nell'ambito di incidenti stradali con pedoni coinvolti: questi i numeri del report dell'Osservatorio Pedoni elaborato dall'Asaps, Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale in collaborazione con Sapidata. La mappa in fondo all'articolo.

I dati riguardano il periodo tra il 1 gennaio e il 13 agosto 2023 e comprendono solo i decessi entro i primi 30 giorni dall'incidente. "Molti pedoni sono stati uccisi nel luogo più sicuro, sulle strisce pedonali dei centri urbani, nonostante sia prevista la perdita di 8 punti dalla patente in caso di mancata precedenza da parte dei conducenti di veicoli. O addirittura mentre camminavano tranquilli sul marciapiede" spiega l'Asaps che ha riscontrato che a essere più indifesi sono gli anziani. Ben 124 pedoni infatti avevano più di 65 anni, quasi la metà del totale.

La Liguria non rientra tra i casi più preoccupanti (basti pensare che nel Lazio si contano ben 43 decessi di cui la metà solo a Roma) ma nella nostra regione si sono verificati comunque otto casi.

Gli incidenti mortali a Genova

Partendo dal capoluogo, a Genova da inizio anno si sono verificati cinque incidenti mortali: il primo il 14 marzo con l'investimento che ha provocato il decesso del manager Vincenzo Spera, travolto da una moto in corso Magenta. Il 30 marzo un 53enne dopo essere stato investito da un maxi scooter, ha perso la vita in via Reta, in Valpolcevera.

Infine tre casi ravvicinati a maggio: il 10 una donna è morta dopo essere stata investita da un tir in via Cornigliano, caso che aveva sollevato diverse polemiche per la sicurezza stradale in zona. Il 12 a perdere la vita - dopo quattro giorni in rianimazione - è stato un 73enne investito sulle strisce a Carignano. Il 17 un uomo è morto dopo essere stato travolto da un mezzo pesante di Amiu in lungobisagno Dalmazia.

Gli incidenti in Liguria e la mappa

Nella Città Metropolitana di Genova, due casi nuovamente a marzo: uno a Busalla, dove una donna è morta qualche giorno dopo essere stata travolta da un'auto, e uno a Recco dove un'anziana è morta sul colpo a causa di un investimento.

In Liguria si registra un altro caso, a Finale Ligure, dove a giugno un 87enne ha perso la vita dopo essere stato investito da un taxi.