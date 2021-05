Incidente alla Iplom, operaio ustionato

L'uomo, di circa cinquant'anni, è stato trasportato in codice rosso presso il centro grandi ustionati dell'ospedale Villa Scassi

Via Carlo Navone

Incidente sul lavoro nello stabilimento Iplom di Busalla in via Carlo Navone. È successo poco dopo le 9 di martedì 25 maggio 2021. Un operaio di circa cinquant'anni è rimasto ustionato con del bitume.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso del 118 e l'elicottero Grifo, allertato per velocizzare il trasferimento del ferito in ospedale.

L'operaio è stato trasportato in codice rosso presso il centro grandi ustionati dell'ospedale Villa Scassi. Accertamenti in corso per chiarire la dinamica dell'accaduto ed eventuali responsabilità.