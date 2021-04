Taxi cappottato in centro, divelto semaforo

Poco dopo le 23 di mercoledì 7 aprile 2021 i vigili del fuoco sono intervenuti in largo Zecca per un incidente stradale.

Per cause in via di accertamento, il conducente di un taxi ha perso il controllo ed ha finito la corsa sul tetto. Uscito autonomamente dall'abitacolo, è stato soccorso dal 118. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'area e la vettura.

Sul posto anche la polizia locale e la squadra del nucleo Infortunistica per i rilievi e Aster per mettere in sicurezza il semaforo travolto. L'auto proveniva dal centro ed era diretta verso ponente.