Nonnino ingrana la retromarcia e finisce in bilico sull'aiuola

Ha ingranato la retro e spinto sull'acceleratore della sua Panda ma è finito sull'aiuola di piazza Lerda, a Voltri.

Rocambolesco incidente ieri pomeriggio, davanti alla caserma dei carabinieri, per un nonnino alla guida che è rimasto fortunatamente illeso.

Il 91enne, nella manovra, ha anche fatto filotto di segnali stradali: un palo verticale e un cartellone di ferro per la pubblicità; una volta in bilico sulla righiera l'anziano non ha potuto far altro che aspettare i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale che hanno prima assistito il signore e in seguito eseguito i rilievi del caso. La polizia ha anche richiesto la visita per la revisione della sua patente.