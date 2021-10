Voltri, mamma e figlioletto investiti sulle strisce

Una mamma e il suo bambino di 5 anni sono stati investiti a Voltri.

L'incidente è avvenuto in via Camozzini intorno alle 5 del pomeriggio e, secondo quanto riportato dai soccorritori, la coppia stava attraversando sulle strisce quando sarebbe stata urtata da un'auto.

Il bimbo ha detto ai militi di aver sbattuto la testa ed è stato trasportato in codice giallo al Gaslini da un'ambulanza di Ponente soccorso, affidato alle cure dei medici non è in gravi condizioni. La mamma invece è stata portata all'Evangelico di Voltri sempre in codice giallo.

Sul posto la sezione infotunistica della polizia municipale per determinare la dinamica dell'incidente.