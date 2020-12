Auto ribaltata in autostrada e donna investita a Voltri: quattro codici rossi

Una donna è stata portata in ospedale in codice rosso in seguito a un incidente stradale, avvenuto intorno alle 18.30 di domenica 20 dicembre 2020 in via Voltri. Si è trattato di un investimento. Sul posto ambulanza, automedica e polizia locale, anche con la sezione Infortunistica.

Mentre la donna ferita veniva portata al San Martino, gli agenti si sono occupati dei rilievi del caso, necessari per cercare di ricostruire la dinamica dell'incidente.

Poco più tardi, intorno alle 19, un'auto si è ribaltata più volte sull'autostrada A7 nel tratto compreso fra Bolzaneto e Genova Ovest. Sul posto sono intervenute la Croce Azzurra di Fegino, la Croce d’Oro di Manesseno e la Croce Rossa di Ceranesi. I tre ragazzi a bordo sono stati portati in codice rosso per dinamica, due al San Martino e uno al Galliera.