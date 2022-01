Cade dal motorino nel tentativo di fuga dalla polizia: 33enne gravemente ferito

È scappato in sella al suo motorino per evitare un controllo della polizia e, dopo un inseguimento a forte velocità, è finito a terra ed è stato soccorso e portato all'ospedale Villa Scassi di Sampierdarena in gravi condizioni.

Protagonista dell'episodio un 33enne originario del Marocco che, secondo quanto riferito dalla Questura, ha anche danneggiato la volante della polizia nel suo folle tentativo di fuga per le vie del ponente.

Il giovane è stato soccorso dei medici del 118 ed è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e minacce.