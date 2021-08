Frontale nella notte a Voltri, tre feriti

La strada è rimasta chiusa per oltre due ore. Per fortuna nessuna delle persone coinvolte ha riportato gravi conseguenze

/ Via Don Giovanni Verità

Tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale, avvenuto intorno alle 3.20 di giovedì 25 agosto 2021 in via Don Giovanni Verità a Voltri. La strada è rimasta chiusa fino a poco prima delle 6, poi riaperta a senso unico alternato, infine interamente.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, tre ambulanze, un'automedica e la polizia locale. Si è trattato di uno scontro frontale fra due auto. I feriti sono stati portati in ospedale tutti in codice giallo, due all'Evangelico e uno al Villa Scassi.

Terminate le operazioni di soccorso e rimossi i veicoli incidentati, Aster si è occupata di rimettere in sicurezza il manto stradale.