Ciclista si schianta contro un furgone, in codice giallo al San Martino

Èdi un ferito grave il bilancio dell’incidente avvenuto alle 11 di questa mattina, lunedì 14 febbraio, a Voltri in via Camozzini.

Un ciclista di 63 anni si è schiantato contro un furgoncino per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale. L’uomo è rimasto ferito al volto e ha riportato altri traumi.

L’allarme è scattato subito dopo l’incidente e sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 e una pattuglia della polizia locale. L'uomo è stato trasferito all'ospedale San Martino in codice giallo.

I vigili urbani hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro.