Voltri, schianto auto-moto: centauro in codice giallo allo Scassi

Incidente stradale nel primo pomeriggio del 23 agosto a Voltri.

Lo schianto è avvenuto in via Camozzini tra un'auto e una moto provocando due feriti. Il più grave, il centauro, è stato trasportato in codice giallo dalla pubblica assistenza Ponente soccorso e seguito dall'automedica Golf 5 al Villa Scassi. Stessa destinazione ma in codice verde per chi era alla guida della macchina ricoverato da un'ambulanza della Croce Verde di Mele.

Sul posto una pattuglia dei vigli urbani per effettuare i rilievi del sinistro e ricostruire la dinamica dello scontro.