"Ciao Vincenzo", in piazza De Ferrari l'omaggio al manager morto in un incidente

Omaggio a Vincenzo Spera sul palazzo della Regione. Dalle ore 17 di martedì 14 marzo 2023 si legge la scritta 'Ciao Vincenzo" sul maxi schermo, in memoria del presidente di Assomusica e promoter genovese tragicamente scomparso in un incidente stradale. Era stato proprio Spera, lo scorso 8 dicembre, a organizzare l’inaugurazione del video-wall che, da allora, è diventato un elemento caratteristico di piazza De Ferrari e di grande richiamo turistico.

L'incidente mortale è avvenuto in corso Magenta nella serata di lunedì 13 marzo 2023: un 18enne a bordo di uno scooter ha investito Spera mentre attraversava la strada sulle strisce, il manager genovese è stato portato in codice rosso all'ospedale San Martino, dove è poi deceduto per i traumi riportati. Il ragazzo, a sua volta ricoverato ma non in pericolo di vita, è stato indagato per omicidio stradale e dalle analisi è risultato positivo ai cannabinoidi.

Il motociclo, secondo i primi accertamenti, sembrerebbe ancora scoperto da assicurazione: era stato appena acquistato dalla famiglia.