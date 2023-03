Pedone investito da un'auto e ricoverato in ospedale

Un pedone è stato investito da un'auto e portato in ospedale in codice giallo. L'incidente stradale è avvenuto poco dopo le 9.30 di lunedì 13 marzo 2023 in viale Bracelli a Marassi.

Sul posto sono intervenute l'automedica Golf 3 e un'ambulanza della Croce Rossa, oltre alla pattuglia di zona della polizia locale per i rilievi del caso.

I mezzi di soccorso sono usciti in codice rosso, poi declassato a giallo, segno che il ferito si è rivelato meno grave di quanto sembrasse in un primo momento.