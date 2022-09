Perde il controllo della moto e va a sbattere, in codice rosso all'ospedale

Per ragioni ancora da accertare un uomo ha perso il controllo della propria moto ed è finito a terra in via Benedetto Zaccaria a Pegli.

L'incidente, secondo le prime informazioni avvenuto in maniera autonoma e senza il coinvolgimento di altri veicoli, è avvenuto intorno alle 13:15 di lunedì 19 settembre 2022.

L'uomo ha riportato diversi traumi ed è stato soccorso dal personale del 118, intervenuto con l'automedica Golf 5 e l'ambulanza della Croce Verde Pegliese. Non sarebbe in pericolo di vita, ma per la dinamica dell'incidente è stato disposto il trasferimento d'urgenza, in codice rosso, all'ospedale San Martino di Genova.