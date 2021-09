L'incidente all'incrocio con via Fieschi

/ Via XX Settembre

Incidente stradale in via XX Settembre dove, all'incrocio con via Fieschi, un camion e uno scooter si sono scontrati.

Sul posto l'automedica del 118, un'ambulanza della Croce Bianca Genovese e una pattuglia della polizia municipale, che sta ricostruendo la dinamica dello schianto.

Articolo in aggiornamento.