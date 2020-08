Incidente in monopattino: donna perde il controllo e va a sbattere contro un’auto

Una donna è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale San Martino dopo essere andata a sbattere contro un’auto con il monopattino in via Venezia.

L’incidente è avvenuto domenica sera, e dalle prime indiscrezioni trapelate sul posto sembra che sia stato causato da un guasto ai freni al mezzo, un monopattino dotato di sellino come sempre più spesso se ne vedono in città.

La donna è stata soccorsa dall’ambulanza del 118 e portata in ospedale, la polizia Locale ha chiuso la strada per il tempo necessario a soccorsi e rilievi e avvia gli accertamenti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Non è il primo incidente che coinvolge persone a bordo di un monopattino a Genova: qualche settimana fa un uomo che viaggiava in via XX Settembre era caduto, andando a sbattere la testa contro un tombino, probabilmente a causa della combinazione pendenza e alta velocità.