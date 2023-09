Perde il controllo dell'auto e finisce su un fianco

Incidente stradale poco prima delle 17 di sabato 2 settembre 2023 in via V Maggio all'altezza di via Carrara. Un'auto è finita ribaltata su un fianco.

A bordo un uomo di 79 anni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, l'automedica Golf 1 e un'ambulanza della Croce Gialla, oltre alla polizia locale e di Stato. L'automobilista ha rifiutato il trasporto in ospedale.

Ripercussioni sul traffico in entrambe le direzioni per il tempo necessario a rimuovere il veicolo incidentato. Non risultano altri veicoli coinvolti nell'incidente, le cui cause sono in via di accertamento.