Scontro porta pizze-corriera, 40enne in codice rosso

Un uomo è rimasto ferito in modo grave in seguito a un incidente stradale, avvenuto intorno alle 20.15 di lunedì 24 ottobre in via Arnaldo Terzi a Sestri Levante.

Il ferito, un portapizze, era alla guida di uno scooter, che, per cause da accertare, si è scontrato con una corriera. Sul posto sono intervenute l'automedica Tango1 e un'ambulanza della Croce Rossa di Riva Trigoso.

Il quarantenne è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Martino.