Scontro tra due moto nella notte, una donna ferita

Incidente stradale nella notte a Nervi. Per ragioni ancora da accertare si sono scontrate due moto intorno alle ore 23:15 in via Donato Somma.

Sul posto è intervenuto il personale del 118 con l'automedica Golf 1 e l'ambulanza della Pubblica Assistenza Nerviese, ad avere la peggio una donna di 52 anni che è stata medicata e poi trasportata in codice giallo all'ospedale San Martino per una brutta ferita alla gamba.

In via Donato Somma è intervenuta anche la polizia locale per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente.