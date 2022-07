Bimbo in bici investito da un'auto, al Gaslini in codice rosso

Un bambino di otto anni è finito al Gaslini in codice rosso in seguito a un incidente stradale. Alle 11.21 di mercoledì 6 luglio la chiamata al 112 per chiedere l'intervento dei soccorsi all'altezza del civico 57 di via Sardorella a Bolzaneto. Sul posto sono intervenute l'automedica Golf 2, un'ambulanza della Croce Bianca Valsecca e la polizia locale.

Mentre il giovane ciclista veniva trasferito in ospedale, gli agenti della sezione Infortunistica hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Il codice rosso è stato attribuito 'per dinamica', visto che la bicicletta è stata scontrata da un'auto ed è necessario procedere rapidamente a tutti gli accertamenti clinici del caso. Ma il bambino non sarebbe in pericolo di vita.

Pare che la bicicletta procedesse contromano. A gennaio, sempre a Bolzaneto ma qualche chilometro più a sud, un ciclista era morto in seguito a un incidente stradale.