Travolto da un'auto, 20enne intubato e portato al San Martino

Un ragazzo di 20 anni è stato investito da un'automobile in via al Santuario di Nostra Signora della Guardia ed è rimasto gravemente ferito. È successo intorno alle ore 7:30 di mercoledì 27 ottobre a Bolzaneto.

Sul posto è intervenuto il personale del 118 con l'automedica Golf 2 e l'ambulanza della Croce Bianca Valsecca, la persona investita è stata intubata e portata in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova, in gravi condizioni.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale per i rilievi e per far luce sulla dinamica dell'incidente.