Voltri, scontro frontale all'alba: strada chiusa e poi riaperta

Incidente stradale in via Rubens a Voltri dove, intorno alle 4 del mattino, si sono scontrate frontalmente due automobili.

Fortunatamente i quattro occupanti dei due veicoli non hanno riportato ferite gravi, soccorsi e medicati sul posto, si sarebbero poi recati al pronto soccorso in maniera autonoma tra Villa Scassi ed Evangelico.

La strada è stata chiusa per alcune decine di minuti per la bonifica dell'asfalto, la rimozione delle auto e per consentire i rilievi della polizia locale intervenuta per far luce sulla dinamica dell'incidente e accertare le eventuali responsabilità.