Maxi incidente e traffico in tilt, tre feriti

Maxi incidente stradale a Multedo con quattro automobili coinvolte. In corso accertamenti per stabilire l'esatta dinamica dello schianto che, secondo le prime informazioni raccolte, potrebbe essere stato causato dal malore di uno dei conducenti.

L'incidente è avvenuto in via Ronchi intorno alle ore 11:30 di lunedì 5 giugno 2023: sul posto il 118 ha inviato l'automedica Golf 4 e le ambulanze della Croce Verde Pegliese, della Misericordia Genova e dei Volontari del Soccorso Fiumara. Tre i feriti: una persona è stata portata in codice rosso al Galliera, due invece in codice giallo all'ospedale di Voltri.

La polizia locale, presente con le proprie pattuglie a Multedo, ha parzialmente chiuso via Ronchi, dove si procede a senso unico alternato. Inevitabili i disagi al traffico.