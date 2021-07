Incidente in via Robino, auto finisce ribaltata: due ragazzi feriti

Incidente nella notte tra sabato e domenica in via Robino, a Marassi.

Un’auto con a bordo due ragazzi si è cappottata all’uscita di una curva, andando a sbattere contro le altre auto parcheggiate.

Sul posto sono arrivati i mezzi inviati dal 118 che hanno accompagnato i due giovani in ospedale in codice giallo, e i vigili del fuoco per la rimozione della macchina. Le operazioni sono state lunghe e complesse a causa della via stretta e a senso unico, e diversi automobilisti sono rimasti bloccati per circa due ore in attesa che la strada venisse liberata. Sul posto anche la polizia Locale per i rilievi.