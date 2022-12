Ancora un pedone investito: donna di 80 anni in codice rosso all'ospedale

Ancora un pedone investito sulle strade genovesi. Nella mattinata di sabato 24 dicembre 2022, poco prima delle ore 11, una donna di circa 80 anni è stata travolta da un'automobile in via Rivoli a Carignano.

Sul posto è intervenuto il personale del 118 con l'automedica Golf 6 e un'ambulanza della Croce Bianca Genovese, l'anziana è stata soccorsa e ha riportato un trauma cranico, è stata portata in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova. In via Rivoli sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale per i necessari accertamenti e per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente.

Genova è stata inserita tra le 14 città d'Italia più pericolose per i pedoni. Il ministero dei trasporti nei giorni scorsi ha stanziato circa un milione di euro per la nostra città, ,per interventi che possano migliorare la sicurezza in ambito urbano, 'Zone 30' e 'isole ambientali', attraversamenti pedonali semaforizzati, aumento della visibilità degli attraversamenti pedonali e segnaletica verticale e orizzontale.