Auto cappottata in via Quinto, traffico bloccato

Circolazione interrotta fra le 19 e le 20 di venerdì 30 ottobre 2020 in via Quinto a causa di un incidente stradale. Un'auto con tre persone a bordo è finita con le ruote in aria dopo aver scontrato due auto parcheggiate.

Sul posto sono intervenute ambulanze, automedica, vigili del fuoco e polizia locale. Gli occupanti del mezzo sono stati estratti dall'abitacolo e le loro condizioni si sono rivelate per fortuna buone. Dopo un controllo da parte del medico presente, i tre hanno deciso di non andare in ospedale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel frattempo gli agenti della polizia locale si sono occupati di ascoltare i testimoni ed effettuare tutti i rilievi del caso per capire la dinamica dell'incidente.

Gallery