Un bambino e una donna investiti in mattinata, entrambi in ospedale

Un bambino di quattro e una donna di 49 anni sono rimasti feriti questa mattina, giovedì 30 maggio 2024, in seguito a due incidenti stradali, il primo poco dopo le 9 in via Puccini a Sestri Ponente e l'altro qualche minuto dopo le 12 in via Faenza a San Teodoro.

Nel primo caso il piccolo è stato investito da un autocarro mentre attraversava la strada ed è stato soccorso da automedica Golf 4 e Croce Verde di Sestri. Sul posto anche la polizia locale per le indagini. Il piccolo è stato portato al Gaslini in codice giallo.

Analoga sorte per la donna investita in via Faenza, trasferita al pronto soccorso dell'ospedale Villa Scassi da un'ambulanza della Misericordia. Anche in questo caso indagini affidate alla polizia locale.