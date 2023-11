Grave incidente stradale: 4 auto coinvolte, feriti, strada chiusa e traffico deviato

Grave incidente stradale in via Pra', poco lontano dalle piscine, verso le 13 di oggi, giovedì 16 novembre. Secondo le prime informazioni, due auto in marcia si sarebbero scontrate coinvolgendo altri due veicoli. Uno di questi ha sfondato la ringhiera di divisione tra carreggiate, finendo nell'altra corsia. Si contano tre feriti.

La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni poco dopo le 13. Una corsia di marcia è stata poi riaperta alle 13,40, ma in direzione levante il traffico risulta ancora deviato su via Sapello. Il traffico in zona è comprensibilmente congestionato.

Sul posto la polizia locale, i vigili del fuoco e le ambulanze della Croce Bianca di Cornigliano, della Croce Verde Pegliese, della Croce Verde Praese e l'automedica Golf 5.

I feriti sono stati portati in ospedale in codice giallo: due all'ospedale Evangelico di Voltri e uno al Villa Scassi di Sampierdarena.

