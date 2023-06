Incidente nella notte, motociclista in codice rosso

Un uomo di mezza età è rimasto ferito in modo grave in seguito a un incidente stradale, avvenuto poco dopo le 2.30 di martedì 20 giugno 2023 in via Pieragostini a Sampierdarena.

Sul posto sono intervenute l'automedica Golf 4 e un'ambulanza dei volontari del soccorso Fiumara, oltre alla polizia locale, anche con la sezione Infortunistica, incaricata delle indagini.

L'uomo avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo a terra. Il ferito è stato trasportato in codice rosso, il più grave, al pronto soccorso dell'ospedale San Martino.