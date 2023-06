Auto ribaltata in via Perlasca, conducente in codice rosso

Una donna di circa cinquant'anni è rimasta ferita in seguito a un incidente stradale, avvenuto in via Perlasca a Rivarolo intorno alle 16 di domenica 11 giugno 2023. L'auto su cui viaggiava è finita ribaltata per cause in via di accertamento.

Sul posto sono intervenute l'automedica Golf 4 e un'ambulanza della Croce Azzurra di Fegino, oltre alla polizia locale. La donna ha riportato una ferita a un braccio ed è stata trasferita in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Villa Scassi.

La polizia locale ha provveduto alla chiusura al traffico della strada in direzione mare per facilitare i soccorsi e la rimozione dell'auto incidentata.