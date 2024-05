Schianto con lo scooter elettrico: anziano in ospedale

Via Orsini ad Albaro è stata chiusa una decina di minuti intorno alle ore 10:30 di venerdì 24 maggio 2024. Un uomo di 80 anni alla guida di uno scooter elettrico ha perso il controllo del mezzo a due ruote per cause in via di accertamento ed è finito a terra. Violento l'impatto sull'asfalto e immediati i soccorsi da parte di alcuni passanti.

Nel frattempo è stato chiamato il numero di emergenza e il 118 ha inviato sul posto un'ambulanza della Croce Gialla, l'anziano è stato portato in codice giallo all'ospedale San Martino. La polizia locale ha chiuso la strada per agevolare i soccorsi e raccogliere le testimonianze, sembra che si sia trattato di un incidente autonomo dopo che l'uomo si era immesso in via Orsini da viale Mosto.

