Auto finisce ribaltata, il conducente rifiuta il trasporto in ospedale

Ancora un incidente in via Natale Gallino a Pontedecimo. È successo poco prima delle 17 di sabato 3 dicembre 2022, quando un'auto, per ragioni da chiarire, è finita capovolta. Sul posto automedica Golf 2, un'ambulanza della Croce Rossa di Campomorone e i vigili del fuoco.

Usciti in codice rosso, i mezzi di soccorso sono poi rientrati senza passare dall'ospedale in quanto la persona coinvolta nell'incidente ha rifiutato il trasporto in pronto soccorso. Nel frattempo i vigili del fuoco si sono occupati di riportare sulle quattro ruote la vettura.

I residenti sono esasperati. "Purtroppo ci risiamo - si legge in un post apparso sui social -, oggi ennesimo incidente in via Natale Gallino zona Rimessa. Cosa possiamo fare? Aspettare ed avere la sfortuna di passare di lì in quel momento e rimanerci?! Siamo stufi. Segnalazioni su segnalazioni e niente di fatto! Qualcuno può fare qualcosa?".