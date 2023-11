Perde il controllo dell'auto e si schianta contro i veicoli posteggiati

Nella serata di venerdì 10 novembre 2023, intorno alle ore 21:30 si è verificato un incidente in via Napoli. Il conducente di un'automobile ha perso il controllo del mezzo per motivi in via di accertamento ed è andato a sbattere contro diversi veicoli posteggiati.

L'uomo è stato soccorso dai militi del 118 e portato in codice giallo, di media gravità, all'ospedale Galliera da un'ambulanza della Misericordia.

I vigili del fuoco si sono invece occupati della gestione dell'area e della messa in sicurezza dei veicoli coinvolti dall'impatto. Presente in via Napoli anche la polizia locale per i necessari accertamenti.