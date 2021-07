Incidente in Valbisagno: perde il controllo e si ribalta con il Suv

Incidente stradale nel primo pomeriggio in via Moresco, strada chiusa e poi riaperta dalla polizia locale

Incidente stradale nel primo pomeriggio in via Moresco in Valbisagno dove il conducente di un Suv, per ragioni ancora da accertare, ha perso il controllo del veicolo ribaltandosi su un fianco.

L'incidente è avvenuto poco prima delle ore 15 e il Suv nell carambola avrebbe colpito anche alcune automobili posteggiate.

La strada è stata inizialmente chiusa al traffico e poi riaperta dalla polizia locale intervenuta insieme ai soccorritori del 118 e ai vigili del fuoco. Non ci sarebbero feriti gravi, ma i mezzi di soccorso sono intervenuti sul posto per prestare assistenza.