Pedone investito da una moto, è grave

Continuano i gravi incidenti a Genova, l'ultimo è avvenuto domenica 13 marzo 2022 a Marassi in via Moresco, poco dopo le ore 19.

Un uomo di 47 anni è stato investito mentre attraversava la strada da uno scooter. Le sue condizioni sono sembrate subito gravi, sul posto sono intervenuti i militi del 118 che l'hanno portato al pronto soccorso dell'ospedale San Martino in codice rosso. Sulle cause dell'incidente sono in corso gli accertamenti della polizia locale.

Le condizioni dell'uomo, politraumatizzato, rimangono gravi nella mattina di lunedì 14 marzo 2022.