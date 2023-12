Auto finisce cappottata, strada chiusa per un'ora e mezza

Via Moresco a Marassi è rimasta chiusa per circa un'ora e mezza a causa di un incidente stradale, avvenuto intorno alle 9.30 di mercoledì 13 dicembre 2023. Un'auto, per ragioni da chiarire, è finita capovolta.

Alla guida una donna, che è stata soccorsa dai vigili del fuoco e da un'ambulanza della Croce Verde di Bogliasco. Fortunatamente per lei solo lievi conseguenze al punto che non è stata nemmeno trasportata in ospedale.

Forti ripercussioni sul traffico vista la chiusura di una delle arterie principali per risalire la val Bisagno dal centro.