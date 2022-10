Investita da un'auto a Sampierdarena, strada chiusa per un'ora

Una donna di 65 anni è stata investita da un'auto a Sampierdarena ed è rimasta ferita. L'incidente stradale è avvenuto intorno alle 10 di martedì 18 ottobre 2022 in via Gian Battista Monti.

Sul posto sono intervenute l'automedica Golf4, un'ambulanza della Croce Rossa Rivarolese e una dei Volontari del soccorso della Fiumara, oltre alla polizia locale. Allertati anche i vigili del fuoco.

Via Monti, nel tratto tra via Farini e via Cantore, è rimasta chiusa per circa un'ora per i rilievi. Nel frattempo la donna è stata trasferita in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Martino con un trauma cranico.