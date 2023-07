Auto si rovescia su un fianco: strada chiusa (poi riaperta) e vigili del fuoco sul posto

Incidente stradale nel pomeriggio di giovedì 20 luglio in via Monte Fasce, all'altezza della Piccola Città Immacolata, dove, poco dopo le 15,30, un'auto si è rovesciata sul fianco per motivi da chiarire.

Dapprima il conducente risultava intrappolato tra le lamiere e dunque sono stati allertati i vigili del fuoco ma, al loro arrivo, era riuscito a uscire da solo ed è stato affidato alle cure della Croce Bianca Genovese e dell'automedica Golf 1, rifiutando il trasporto in ospedale.

Sul posto anche la polizia locale che ha chiuso la strada per circa mezz'ora in entrambi i sensi.