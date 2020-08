Incidente in moto all'alba, grave un giovane

Poco prima delle 6 di oggi, sabato 29 agosto 2020, un giovane è stato trovato riverso a terra in un'aiuola in via Milano. Alcuni metri più in là la sua moto.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e la polizia locale. Il giovane è stato portato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Martino di Genova.

Nel frattempo sono state avviate indagini per chiarire l'accaduto. Gli agenti della sezione Infortunistica stanno visionando i filmati delle telecamere di sorveglianza per capire se si sia trattato di un incidente autonomo o siano coinvolti altri mezzi, al momento non identificati.