Incidente a Sestri, grave motociclista

Una motociclista è rimasta ferita in modo grave in un incidente stradale, avvenuto intorno alle 8.30 di sabato 2 luglio 2022 in via Merano a Sestri Ponente.

Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 e la polizia locale, anche con la sezione Infortunistica. La donna, di 51 anni, ha riportato un "trauma cranico importante", come riferito dalla centrale operativa del 118.

Intubata, è stata trasferita in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Martino. Le sue condizioni sono gravi. Da chiarire la dinamica dell'incidente. Le pattuglie sono rimaste sul posto oltre un'ora e mezza per i rilievi del caso e per ascoltare i testimoni. Ripercussioni sul traffico in entrambe le direzioni.

Articolo in aggiornamento.