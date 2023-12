Bus perde gasolio e innesca incidente, strada chiusa

Problemi alla viabilità nel pomeriggio di venerdì 22 dicembre 2023 in via Maritano in val Polcevera per via della dispersione di sostanza oleosa da parte di un autobus sul manto stradale.

A causa dell'asfalto reso viscido, alcuni veicoli si sono scontrati, per fortuna senza gravi conseguenze per gli occupanti, anche se due persone sono state portate in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Villa Scassi in codice giallo.

Sul posto sono intervenuti anche polizia locale e vigili del fuoco. Intorno alle 16 la strada è stata chiusa.