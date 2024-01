Rimane gravissimo al San Martino l'uomo investito in via Linneo

Rimane ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale San Martino di Genova l'uomo investito in via Linneo a Rivarolo da una donna di 48 anni alla guida di un'automobile. L'incidente è avvenuto venerdì 5 gennaio 2024 intorno alle ore 16:30 in prossimità di un attraversamento pedonale vicino alla scuola. Nei gruppi social di quartiere molti residenti lamentano la scarsa illuminazione della strada.

L'uomo era stato soccorso dai sanitari dall'automedica Golf 2, rianimato sul posto e trasportato intubato in ospedale in codice rosso da un'ambulanza della Croce Oro di Sampierdarena. Attualmente è sottoposto a ventilazione meccanica e si trova ricoverato nel reparto di rianimazione al Monoblocco del San Martino.

Nelle ultime ore sono stati diversi i casi di pedoni investiti sulle strade genovesi. Venerdì 5 gennaio la giornata si è aperta con un ragazzo finito in ospedale dopo l'incidente avvenuto in corso Armellini a Castelletto e una 69enne investita da un motociclista in piazza Baracca a Sestri Ponente. Nel pomeriggio, oltre a quello in via Linneo, c'è stato un altro incidente in via Lagustena: un 30enne è stato travolto da un camionista e portato in ospedale. Sabato 6 gennaio nuovo investimento di pedone, questa volta ad Albaro in via De Gaspari. Una donna di 70 anni è stata portata in codice rosso al San Martino.

In tutti e i casi sono intervenute le pattuglie della sezione infortunistica della polizia locale per i rilievi e la raccolta di filmati o testimonianze per stabilire le dinamiche dei sinistri e se i pedoni si trovassero o meno in corrispondenza di attraversamenti.

