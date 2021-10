Pedone investito in via Gramsci, ricoverato in gravi condizioni

Grave incidente stradale nel pomeriggio di martedì 26 ottobre 2021 a Genova. È successo intorno alle 16 in via Gramsci. Due i feriti, si tratta di un uomo di circa 30 anni, che viaggiava in sella a uno scooter, e un pedone, travolto dal mezzo a due ruote.

Sul posto sono intervenute due ambulanze, oltre all'automedica. Il più grave è parso fin da subito il giovane investito, che è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Martino. Il conducente dello scooter è stato trasferito in codice giallo al Galliera.

Le indagini per ricostruire la dinamica dell'accaduto sono affidate alla sezione Infortunistica della polizia locale. L'incidente è avvenuto all'altezza del mercatino di Shanghai in direzione ponente, con qualche ripercussione sul traffico. Sul posto anche una volante della polizia di Stato.