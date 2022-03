/ Via Antonio Gramsci

Scooterista agganciata da un camion, 62enne finisce all'ospedale

La donna stava percorrendo via Gramsci in direzione ponente quando una sporgenza del mezzo pesante l'ha "presa" per la borsa. Per fortuna la 62enne non ha perso il controllo del mezzo ma è stata comunque ricoverata al San Martino per un controllo generale