Incidente mortale in via Gramsci, vittima un 63enne

Ha perso la vita questa sera in un incidente stradale un uomo di 63 anni, Daniele Milanaccio. É successo poco dopo le 20 in via Gramsci all'altezza della Commenda di Pre', in direzione ponente, dove il motociclista ha perso il controllo del mezzo ed è andato a schiantarsi contro il marciapiede.

Nella dinamica del sinistro non sono rimasti coinvolti altri mezzi e al momento non si esclude l'ipotesi di un malore prima della caduta fatale.

Sono intervenuti i militi della pubblica assistenza Nuova Soccorso di San Fruttuoso e l'automedica che hanno tentato il tutto per tutto, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

Sul posto anche gli agenti della sezione infortunistica della polizia locale diretti dal comandante Stefano Biggi per i rilievi dell'incidente.