Una volta sul posto, il medico ha giudicato il ferito, un uomo di circa cinquant'anni, non in pericolo immediato di vita, così il codice è stato declassato a giallo. Il ferito è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale San Martino.

Sul posto sono intervenute, in codice rosso, l'automedica Golf 4 e un'ambulanza della Croce Bianca di Carignano, oltre alla polizia locale.

Ancora un pedone investito sulle strade genovesi. È successo intorno alle 15.15 di lunedì 17 luglio 2023 in via Gramsci, zona porto antico.

Il ferito è un uomo di circa cinquant'anni. I mezzi di soccorso sono usciti in codice rosso, poi declassato una volta sul posto

Pedone investito in via Gramsci, in codice giallo al San Martino