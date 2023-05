Incidente fra due auto e una moto, tre feriti

Incidente stradale nella tarda mattina a Quinto, all'altezza della chiesa di Sant'Erasmo.

Intorno alle 10.30 la polizia locale è intervenuta in via Gianelli a seguito di un sinistro che ha coinvolto - per cause ancora al vaglio - due automobili e una moto. Secondo quanto appreso, lo scooter che stava viaggiando in direzione di Nervi avrebbe tamponato un'auto a sua volta scontratasi con una macchina proveniente dalla direzione opposta. Non è escluso che quest'ultima fosse in contromano e - secondo alcuni testimoni - abbia fatto manovra prima dell'arrivo della polizia rimettendosi correttamente in corsia.

Presente anche il 118 con tre ambulanze (Croce Verde Bogliasco, Croce Rossa e Croce Verde di Recco) e l'automedica Golf1 per soccorrere i feriti: la persona in sella alla motocicletta e altre due persone che si trovavano a bordo delle due vetture sono state trasportate in codice giallo all'ospedale.

Disagi al traffico nelle vie limitrofe: la strada è stata momentaneamente chiusa e poi riaperta a senso unico alternato per consentire il passaggio dei mezzi di soccorso e lo sgombero della carreggiata. Alle 12.30 la viabilità è stata ripristinata.