Investe bambina di 9 anni sulle strisce e scappa: rintracciato e denunciato il pirata della strada

È stato denunciato a piede libero l'uomo che lo scorso 22 aprile aveva investito sulle strisce pedonali una bambina di 9 anni. L'episodio era avvenuto nel pomeriggio in via Walter Fillak, secondo il racconto della madre della bambina, anche lei coinvolta nell'incidente, il conducente dello scooter le avrebbe investite mentre stavano attraversando la strada all'altezza di via Bezzeca, per poi darsi alla fuga. Gli agenti della locale si erano recati al Gaslini dove la piccola era stata trasportata, fortunatamente in codice verde. Lì hanno raccolto la testimonianza della madre. L'identificazione, come scrive la polizia locale in una nota, "è avvenuta anche grazie all'analisi delle registrazioni delle telecamere di sicurezza della zona. Gli agenti sono riusciti a identificare il conducente e a rintracciarlo. Il riconoscimento da parte delle vittime ha confermato la sua responsabilità nell'incidente.

L'uomo, dopo essere stato convocato presso gli uffici di Via Sampierdarena, è stato deferito all'autorità giudiziaria per allontanamento dal luogo dell'incidente con danni alle persone e mancata precedenza ai pedoni: è stato denunciato a piede libero e sarà convocato in giudizio".

“Questo episodio rappresenta un chiaro esempio della dedizione e della competenza delle forze dell'ordine nel proteggere i cittadini, specialmente quando si tratta di sicurezza stradale. La rapida risoluzione di questa situazione critica sottolinea l'importanza di un'indagine mirata e della collaborazione con le vittime per garantire che gli incidenti stradali non restino impuniti. Ribadisco il mio totale sostegno alle iniziative della polizia locale volte a promuovere una cultura del rispetto delle norme del codice della strada e a garantire la sicurezza di tutti i nostri cittadini” ha dichiarato l’assessore alla sicurezza Sergio Gambino.