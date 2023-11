Schianto auto-moto: un ferito

Ancora un incidente stradale a Genova. Pochi minuti prima delle ore 9 di venerdì 17 novembre 2023 si sono scontrate, per ragioni in via di accertamento, un'automobile e una moto in via Walter Fillak.

Violento l'impatto e immediata la chiamata per i soccorsi. La missione del 118 è partita in codice rosso con l'ambulanza della Croce Rosa Rivarolese e le automediche Golf 2 e Golf 4. Ad avere la peggio è stato il motociclista, che ha riportato diversi traumi. Le sue condizioni, però, sono sembrate meno gravi rispetto a quanto non sembrasse in un primo momento. L'uomo è stato quindi trasportato in codice giallo, di media gravità, all'ospedale Villa Scassi di Sampierdarena.

Presente sul posto anche la polizia locale per i necessari accertamenti sulla dinamica e per la gestione del traffico, inevitabili i rallentamenti durante i soccorsi.