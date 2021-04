Scontro auto-moto a Sampierdarena, un ferito grave

La persona ferita, che era alla guida dello scooter, è stata portata in codice rosso al pronto soccorso. L'incidente è avvenuto in via Fiamme Gialle a Sampierdarena

Una persona è rimasta ferita in modo grave in un incidente stradale, avvenuto intorno alle 21.20 di domenica 11 aprile 2021 in in via Fiamme Gialle a Sampierdarena. Si è trattato di uno scontro auto-moto.

Sul posto sono intervenute ambulanza e automedica del 118 oltre alla polizia locale, anche con la sezione infortunistica, e polizia di Stato.

La persona ferita, che era alla guida dello scooter, è stata portata in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Martino.