Schianto a San Teodoro: sette feriti tra cui due bimbi

Grave incidente stradale intorno alle ore 23.30 di domenica 12 settembre nel quartiere di San Teodoro. Un'automobile, dopo aver essere finita contromano in via Ferrara (nel tratto tra i supermercati Ekom e Gulliver) ha travolto uno scooter con a bordo due persone e si è scontrata con un'altra auto con a bordo quattro persone tra cui due bambini.

Forte il boato che ha svegliato molti residenti della zona, seguito dal viavai di sirene tra ambulanze, automediche e polizia locale intervenuta per i rilievi.

Ad avere la peggio il motociclista (un uomo di circa 50 anni) che rischia l'amputazione di un piede, ferite le quattro persone a bordo dell'auto tra cui due bambini e anche la passeggera dello scooter. Sono stati tutti portati in ospedale tra Gaslini e Villa Scassi.

Ricoverato in codice rosso in ospedale anche il conducente dell'auto che ha provocato l'incidente, non sarebbe comunque in pericolo di vita.